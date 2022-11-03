Video Yaşam Arnavutköy’de genç kızın telefonunun gasp edildiği anlar kamerada | Video
Arnavutköy’de genç kızın telefonunun gasp edildiği anlar kamerada | Video

Arnavutköy’de genç kızın telefonunun gasp edildiği anlar kamerada | Video

03.11.2022 | 12:10

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Arnavutköy’de akşam saatlerinde arkadaşı ile yürüyüş yapan 17 yaşındaki kız, kendisini gasp eden kişinin peşinden koşarken düşerek kolunu kırdı. Kızlara korku dolu anlar yaşatan kapkaçının daha öncede aynı suçu işlediği tespit edilince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gasp anları güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken genç kız korku dolu anları böyle anlattı.

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Arnavutköy Merkez Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde 30.10.2022 tarihine akşam saatlerinde arkadaşı ile yürüyüşe çıkan E. Y. Cadde üzerinde yürüdüğü esnada arkasından yaklaşan Erdal B. (18) genç kızın telefonunu gasp ederek kaçmaya başladı. Korku dolu anlar yaşayan kız telefonunu almak için koştuğu esnada yere düşerek kolunu kırdı. 17 yaşındaki E.Y. ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi süreci devam eden kızın kolunda kırıklar olduğu tespit edildi. Yapılan şikayetler üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şahsı tespit eden polis ekipleri Erdal B'yi yakalayarak adliyeye sevk etti. Daha önceden de aynı suç ile ilgili dosyası olduğu tespit edilen gaspçı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ÇOK KORKTUM, HAYATIMDA İLK DEFA YAŞADIM"
Telefonu gasp edildikten sonra yere düşerek kolunu kıran mağdur E.Y. yaşadığı dehşet anları ile ilgili, "Ben caddede yürürken tanımadığım biri geldi telefonumu aldı kaçmaya çalışırken ben telefonumu geri almak istedim ve düştüm. Ambulans ile hastaneye kaldırıldım kolumun kırık olduğunu söylediler. Polisler gelip ifademi aldı, telefonumu ve şahsı bulmuşlar onlara çok teşekkür ederim. Ben ve arkadaşım çok korktum o anlar çok korku yaşadım hayatımda ilk defa başıma böyle bir olay geldi. Hem mutlu oldum hem de biraz rahatladım" dedi.

"POLİS ŞÜPHELENDİ, ARAŞTIRINCA DAHA ÖNCE DE YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI"
Yapılan şikayetin ardından Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri olay yeri ve çevresinde yapmış olduğu kamera çalışmaları sonucunda gaspçıyı tespit etti. Tespit edilen zanlı kısa sürede yakalanırken ekiplerin daha önce de aynı suçu işleme ihtimaline yönelik yapmış olduğu çalışmalar sonucunda şahsın 30.09.2022 tarihinde yine bir kadından telefonunu gasp ettiği anlar ortaya çıktı. Gasp anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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