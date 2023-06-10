Video Yaşam Arnavutköy’de genç kızların saç saça baş başa kavgası kamerada | Video
Arnavutköy’de genç kızların saç saça baş başa kavgası kamerada | Video

Arnavutköy’de genç kızların saç saça baş başa kavgası kamerada | Video

10.06.2023 | 10:32

Arnavutköy’de bir grup genç kız henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetiyle gençler saç saça baş başa kavgaya tutuşurken o anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

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Olay, Arnavutköy Bolluca Mahallesi Baki Sokak'ta yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle bir grup genç kız tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kızların saç saça baş başa kavgası saniye saniye kameraya yansıdı.

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