Arnavutköy’de gider sularının oluşturduğu su birikintisinde yüzen çocuklar böyle görüntülendi | Video
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Arnavutköy Boğazköy Şirindere mevkiinde rögarlardan taşarak su birikintisi oluşturan gider suyuna, bir grup çocuk üstlerini çıkarıp girdi. Sağlıklarına dikkat etmeden giren çocuklar, uzun süre su birikintisinde yüzüp, eğlendi. Çocukların o anları bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde çocukların pis suda yüzüp oynadıkları görüldü.