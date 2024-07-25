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Arnavutköy'de İETT otobüsü yol kenarındaki boşluğa düştü! | Video

Arnavutköy'de İETT otobüsü yol kenarındaki boşluğa düştü! | Video

25.07.2024 | 09:49

Arnavutköy Başakşehir hattında çalışan İETT otobüsü sabah saatlerinde membaa mevkiinde yoldan çıkarak yol kenarındaki boşluğa düştü. Yolcular panikle dışarıya çıktı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

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