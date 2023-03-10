Arnavutköy’de iki grubun tekme tokat kavga ettiği anlar kamerada | Video
Arnavutköy Necip Fazıl Caddesi üzerinde iki grup, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetiyle birbirine yumruk ve tekmeler ile saldıran kişiler, park halindeki motosikletin caddeye düşmesine de neden oldu. Kavga nedeni ile cadde üzerindeki trafik durma noktasına gelirken yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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