Arnavutköy’de ilginç olay: Hatalı park ettiği aracı çalıştıramadı | Video

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:20
01:53
Boş havuza düşen köpek kurtarıldı | Video 08.11.2021 | 15:16
00:11
Ölüme meydan okuyan motosiklet sürücüleri böyle görüntülendi 08.11.2021 | 15:18
00:56
Evin önünde asılı kadın çamaşırlarını çalan şüpheli kamerada | Video 08.11.2021 | 15:01
00:24
Mersin'de uyuşturucu operasyonu:10 gözaltı 08.11.2021 | 14:28
03:15
01:57
Alkollü sürücünün kullandığı otomobil böyle takla attı | Video 08.11.2021 | 14:14
01:57
Çorum’un saklı cenneti yeşil göl turizme kazandırıldı 08.11.2021 | 14:09
03:31
Önce yola yatan, ardından denize atlayan kadın kurtarıldı 08.11.2021 | 13:59
00:44
Bandırma'da fuhuş operasyonu | Video 08.11.2021 | 14:08
00:14
01:15
Esenler'de sahte alkol ve parfüm operasyonu kamerada | Video 08.11.2021 | 13:30
00:20
Ataşehir'de telefonla kayıttayken kaza yaptılar | Video 08.11.2021 | 13:30
05:00
00:37
Kayseri’de yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı 08.11.2021 | 12:07
00:19
İstanbul Kadıköy'de taksi ile otomobilin çarpıştığı anlar kamerada 08.11.2021 | 12:17
03:51
İstanbul Arnavutköy'de 2 tırnakçı 2 dakikada aynı kasiyeri dolandırdı 08.11.2021 | 09:51
04:03
İşten çıkarılınca binada yangın çıkaran kapıcı, yeniden gözaltında! 08.11.2021 | 11:47
00:12
Mantar fabrikasında göçük: 1'i ağır 6 yaralı 08.11.2021 | 11:30
Arnavutköy’de hatalı yere bıraktığı aracı çalıştıramayan sürücü, trafiği kilitledi. İETT otobüsünün manevra alamaması üzerine olay yerine çağırılan sürücü, aracını çalıştırmadı. Uzun süre trafiğin kilitlendiği noktada vatandaşlar hatalı park edilen aracı iterek yolu açtı.
Olay, dün öğle saatlerinde Arnavutköy Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre İETT manevra alanına park edilen bir araç yüzünden İETT aracı dönüşünü alamayarak trafiği kilitledi. İETT otobüsünde bulunan yolcular ve trafikte kalan araçların şoförleri çevrede hatalı park eden araç sürücüsünü aradı. Bir süre sonra olay yerine gelen araç sürücüsü, bir süre uğraştığı aracını çalıştıramadı. Aracın çalışmaması üzerine otobüste bulunan yolcular ve çevredeki vatandaşlar aracı iterek yolu açtı. Yolun açılmasının ardından otobüs manevra yaparak dönüşünü aldı. Olay nedeniyle caddede uzun süre trafik durdu, otobüsün dönüşünü yapmasıyla normale döndü. Öte yandan vatandaşların hatalı park edilen aracı ittiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.