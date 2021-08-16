Video Yaşam Arnavutköy’de kahvehanede oturan kişiye silahlı saldırı | Video

Arnavutköy’de kahvehanede oturan kişiye silahlı saldırı | Video

Arnavutköy’de kahvehanede oturan kişiye silahlı saldırı | Video
16.08.2021 | 11:20

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Arnavutköy’de kahvehane önünde arkadaşlarıyla oturan bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırı sonucunda yaralanan şahıs, hastaneye kaldırılırken polis sokakta geniş güvenlik önlemi aldı.

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Olay, dün akşam saat 19.30 sularında Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede gerçekleşti. İddiaya göre bir otomobille kahvehaneye yanaşan şüpheliler, daha önceden aralarında tartışma çıkan husumetlileri Ömer K.'ya silahla 4 el ateş açtı.

Açılan ateş sonucunda bacağından ve kasığından yaralanan Ömer K. çevredeki vatandaşların yardımı ile Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis saldırının yaşandığı kahvehane ve sokakta geniş güvenlik önlemleri alırken saldırıyı gerçekleştiren zanlılar içinde çalışma başlattı

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