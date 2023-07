Arnavutköy'de kasabın dalgınlığını fırsat bilip 90 bin lira çaldılar! O anlar kamerada | Video 03.07.2023 | 11:38 ARNAVUTKÖY'de et almak için girdikleri kasapta, dükkanın 5 günlük hasılatı olan 90 bin liranın içinde olduğu poşeti alarak kayıplara karışan 3 kişi, hem dükkan sahibi hem de polisler tarafından her yerde aranıyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yunus Emre Mahallesi'nde Kasap Volkan Dinler, Kurban Bayramı'nın son gününde kasasında bulunan 90 bin lirayı bir poşete koyarak tezgahın üzerine bıraktı. Akşam saat 21.30 sıralarında iş yerine gelen 3 kişi, et almak istediklerini söyleyerek Volkan Dinler'i lafa tuttu. Dinler'in 5 günlük hasılatını koyduğu poşetle alışveriş poşetlerinin aynı renk olması hırsızların işini kolaylaştırdı. Alışveriş yapan 3 kişi tezgahın üzerinde bulunan alışveriş poşeti ile içi para dolu poşeti de alarak kasap dükkanından ayrıldı. Birkaç dakika sonra 90 bin liranın içinde olduğu poşetin tezgahta olmadığını fark eden Dinler, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince parasının 3 kişi tarafından çalındığını anladı.Arnavutköy Polis Merkezine giderek şikayetçi olan Dinler, her yerde 90 bin lirasını alan o 3 kişiyi arıyor. Dinler, "Günlerdir dükkanda yalnız çalışıyordum. Hem yorgunluk hem de dalgınlığıma geldi. 5 günlük hasılatımı içine koyduğum poşeti ne yazık ki tezgahın üzerinde unuttum. Poşetin kenarı yırtıktı ve paralar gözüküyordu. Dalgınlığımı fırsat bilen 3 kişi beni sürekli konuşturarak dikkatimi iyice dağıtmaya çalıştılar. Poşetin içinde para olduğunu anladılar. Hatta dışarı çıkıp bir ara kameraların olup olmadığını kontrol ettiler. Daha sonra benim de dalgınlığımı fırsat bilerek hem alışveriş yaptıkları et dolu poşeti hem de 90 bin liranın içinde olduğu aynı renk poşeti alarak gittiler. Ben paraların kaybolduğunu anladığımda da iş işten geçmişti" dedi.3 kişinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlatırken, iş yerinin güvenlik kameraları yaşanan ilginç hırsızlık olayın anbean kayıtlara aldı. Görüntülerde kasap dükkanına gelen 3 kişi, bir yandan alışveriş yaparken diğer yandan da tezgahta bulunan içi para dolu poşeti alarak iş yerinden çıkıyor. İşyeri sahibi Volkan Dinler'in olay öncesi paraları sayarak poşete koyduğu o anlar da güvenlik kamerası görüntülerine yansıyor. Alışveriş poşetiyle, içi para dolu poşetin aynı renk olması hırsızların işini kolaylaştırıyor. Bir anlık dalgınlıkla 90 bin lirasını 3 hırsıza kaptıran Dinler, vatandaş ve esnafı da uyardı. Aynı gün başka dükkanlara da giren 3 kişinin yüzlerinin güvenlik kameraları tarafından net şekilde kaydedildiğini söyleyen Dinler, ?Bu 3 kişi bir ekip, sistemli bir şekilde çalışıyorlar, bunların sahipleri yok. Lütfen gören, bilen, tanıyan bizlere haber versin" dedi.