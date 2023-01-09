Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:11
Arnavutköy'de kauçuk fabrikasında korkutan yangın | Video 09.01.2023 | 08:55
01:23
Küçükçekmece’de park halindeki 2 minibüste yangın çıktı | Video 09.01.2023 | 08:54
01:45
05:39
02:06
01:14
Bolu'da mest eden gün batımı | Video 08.01.2023 | 20:45
02:58
Fatih’te genç kızı taciz eden şüpheliyi böyle yakaladılar | Video 08.01.2023 | 16:43
01:03
Antalya'da iş yerine tüfekli saldırı: Şahsın kaçışı kameraya yansıdı | Video 08.01.2023 | 15:06
01:27
04:14
Yeğenini çöp evde odaya kilitleyen teyzeye 27 yıl hapis istemi | Video 08.01.2023 | 10:54
04:57
Çocuğa taciz şüphelisini darbedip polise teslim ettiler | Video 08.01.2023 | 10:54
02:51
05:49
01:33
00:26
Batman’da kavşakta drift atan sürücüye 10 bin TL ceza kesildi | Video 08.01.2023 | 09:17
03:08
Ataşehir’de 14 yaşındaki sürücü demir korkuluklara çarptı | Video 08.01.2023 | 08:32
01:18
Yumruklu, bıçaklı "Eski sevgilimle neden konuştun" kavgası kamerada | Video 08.01.2023 | 08:32
00:38
Yolun karşısına geçmek isterken araç çarpmasıyla yaralandı | Video 07.01.2023 | 16:27
00:09
Kaza geçiren üç motosikletli genç hayatını kaybetti | Video 07.01.2023 | 15:50
ARNAVUTKÖY'de 10 bin metrekarelik alana kurulu olan kauçuk fabrikasında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan alevler, kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Patlamanın da meydana geldiği fabrika itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.
Yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle, saat 03.00 sıralarında Arnavutköy, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi üzerinde yaklaşık 10 bin metrekarelik alana kurulu kauçuk fabrikasında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahaleye başlarken, polis ekipleri yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğu önlemek için çevrede güvenlik önlemi aldı.
YANGIN GÜÇLÜKLE KONTROL ALTINA ALINDI
Çevre ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Fabrika içinde yanan kauçuk parçalarının tekrardan yanma ihtimaline karşı itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı.
Öte yandan yangın yerine gelen İGDAŞ ekipleri yaşanabilecek doğal gaz patlamasına karşı fabrikaya giden gaz akşını kesti.çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.