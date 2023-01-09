Video Yaşam Arnavutköy'de kauçuk fabrikasında korkutan yangın | Video
Arnavutköy'de kauçuk fabrikasında korkutan yangın | Video

Arnavutköy'de kauçuk fabrikasında korkutan yangın | Video

09.01.2023 | 08:55

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ARNAVUTKÖY'de 10 bin metrekarelik alana kurulu olan kauçuk fabrikasında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan alevler, kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Patlamanın da meydana geldiği fabrika itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

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Yangından sıçrayan alevler fabrika bahçesinde park halinde bulunan iki kamyona da sirayet etti. Alevlere teslim olan kamyonlar kullanılamaz hale geldi
Yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle, saat 03.00 sıralarında Arnavutköy, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi üzerinde yaklaşık 10 bin metrekarelik alana kurulu kauçuk fabrikasında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahaleye başlarken, polis ekipleri yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğu önlemek için çevrede güvenlik önlemi aldı.

YANGIN GÜÇLÜKLE KONTROL ALTINA ALINDI
Çevre ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Fabrika içinde yanan kauçuk parçalarının tekrardan yanma ihtimaline karşı itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı.

Öte yandan yangın yerine gelen İGDAŞ ekipleri yaşanabilecek doğal gaz patlamasına karşı fabrikaya giden gaz akşını kesti.çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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