Video Yaşam Arnavutköy’de kazaya karışan araç, çayırlık alana düştü! O anlar kamerada | Video
Arnavutköy’de kazaya karışan araç, çayırlık alana düştü! O anlar kamerada | Video

Arnavutköy’de kazaya karışan araç, çayırlık alana düştü! O anlar kamerada | Video

06.01.2023 | 09:28

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Arnavutköy’de kazaya karışan araç, çayırlık alana düştü! O anlar kamerada | Video 04:14
Arnavutköy’de kazaya karışan araç, çayırlık alana düştü! O anlar kamerada | Video 06.01.2023 | 09:28
Mersin’de PKK/KCK’ya gece operasyonu: 8 gözaltı | Video 01:53
Mersin'de PKK/KCK'ya gece operasyonu: 8 gözaltı | Video 06.01.2023 | 09:00
Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı, sürücü araçtan sağ salim çıktı | Video 01:34
Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı, sürücü araçtan sağ salim çıktı | Video 06.01.2023 | 08:43
Mersin’de PKK/KCK’ya gece operasyonu: 8 gözaltı kararı | Video 01:53
Mersin'de PKK/KCK'ya gece operasyonu: 8 gözaltı kararı | Video 06.01.2023 | 08:41
Kuyuya düşen baba-oğuldan acı haber: Acılı annenin Yaşıyor mu? sözleri yürek dağladı | Video 03:33
Kuyuya düşen baba-oğuldan acı haber: Acılı annenin "Yaşıyor mu?" sözleri yürek dağladı | Video 06.01.2023 | 08:45
Ankara’da korkutan yangın | Video 00:14
Ankara’da korkutan yangın | Video 06.01.2023 | 01:44
Baba ve oğlu 50 metrelik kuyuya düştü | Video 00:26
Baba ve oğlu 50 metrelik kuyuya düştü | Video 05.01.2023 | 23:17
Meksikalı kartel lideri El Chapo’nun oğlu Ovidio Guzman yakalandı | Video 01:43
Meksikalı kartel lideri El Chapo’nun oğlu Ovidio Guzman yakalandı | Video 05.01.2023 | 22:48
Balıkesir’de kartpostallık sis manzarası | Video 03:58
Balıkesir'de kartpostallık sis manzarası | Video 05.01.2023 | 20:23
El frenini çekmeyi unutunca geriye doğru kayan otomobil iş yerine böyle girdi | Video 01:50
El frenini çekmeyi unutunca geriye doğru kayan otomobil iş yerine böyle girdi | Video 05.01.2023 | 16:14
Samsun’da 7 paket kokainle yakalanan şahıs tutuklandı | Video 00:28
Samsun'da 7 paket kokainle yakalanan şahıs tutuklandı | Video 05.01.2023 | 16:12
’Dolandırıcılardan kurtaracağız’ dedikleri yaşlı adamı dolandırdılar | Video 02:21
'Dolandırıcılardan kurtaracağız' dedikleri yaşlı adamı dolandırdılar | Video 05.01.2023 | 15:09
Vitrininde fare gezen işletme mühürlenerek faaliyetlerine son verildi | Video 01:42
Vitrininde fare gezen işletme mühürlenerek faaliyetlerine son verildi | Video 05.01.2023 | 14:02
Kırmızı ışıkta geçen sürücü kazaya sebep oldu | Video 03:03
Kırmızı ışıkta geçen sürücü kazaya sebep oldu | Video 05.01.2023 | 14:02
Bayrampaşa’da İBB tarafından yapılan köprü bakımsızlık nedeniyle tehlike saçıyor | Video 03:38
Bayrampaşa'da İBB tarafından yapılan köprü bakımsızlık nedeniyle tehlike saçıyor | Video 05.01.2023 | 14:02
Tokat’ta hastane yolunda kaza! Anne ile kızı hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı | Video 02:19
Tokat'ta hastane yolunda kaza! Anne ile kızı hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı | Video 05.01.2023 | 14:36
Gaziosmanpaşa’da silahlı çatışma: 1 ölü | Video 00:29
Gaziosmanpaşa'da silahlı çatışma: 1 ölü | Video 05.01.2023 | 13:21
Kadıköy’de gasp şüphelilerine esnaf müdahalesi | Video 05:57
Kadıköy'de gasp şüphelilerine esnaf müdahalesi | Video 05.01.2023 | 12:27
İğne sonrası fenalaşıp ölen Melis’in sınıfında hüzün | Video 01:37
İğne sonrası fenalaşıp ölen Melis'in sınıfında hüzün | Video 05.01.2023 | 12:27
Şanlıurfa’da dev change araç operasyonu: 19 gözaltı | Video 05:56
Şanlıurfa’da dev "change" araç operasyonu: 19 gözaltı | Video 05.01.2023 | 12:03

Arnavutköy’de cadde üzerinde seyir halinde olan ticari araç ile başka bir hafif ticari aracın karıştığı kaza sonrasında, araçlardan birisi çayırlık alanda dik olarak durdu. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Dün, sabah saatlerinde Arnavutköy Karlıbayır Caddesi üzerinde seyir halinde olan 09 AFS 076 plakalı ticari araç ile 34 KP 1059 plakalı hafif ticari araç kaza yaptı. Kaza sonucunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 KP 1059 plakalı hafif ticari araç yoldan çıkarak kenardaki çayırlık alana düştü. Çayırlık alanda bulunan ağaçlara çarpan araç dik şekilde kaldı. Araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken araç içerisindeki yaralılar itfaiye yardımı ile çıkartılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ
Kazaya karışan araçlardan biri yoldan çıkarak kenarda bulunan çayırlık alana dik şekilde düştü. Dik duran araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza anı, civarda bulunan bir güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde kazadan hemen sonra çevredeki vatandaşların araçlara doğru koştuğu görüldü.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA