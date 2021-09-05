Arnavutköy’de komşuların kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video

Arnavutköy’de komşular arasında bilinmeyen bir nedenle tekmeli yumruklu kavga çıktı. Kavga saniye saniye kameraya yansıdı.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde komşular arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Sözlü olarak başlayan tartışma, ilerleyen dakikalarda yerini tekmeli, yumruklu kavgaya bıraktı. Dakikalarca süren kavga, olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. ilerleyen dakikalarda yerini tekmeli yumruklu kavgaya bıraktı. Kavga polis eklerinin müdahalesi ile sonlandırıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.