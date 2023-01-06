Arnavutköy’de korkutan yangın: Aile sağlığı merkezinin yanındaki trafoda yangın çıktı
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Arnavutköy’de Aile Sağlığı Merkezine bitişik bulunan trafo ve jeneratörde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yangın yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, yangını söndürmeye yönelik çalışmalar yaptı. Sokakta işyeri ve evleri bulunan vatandaşlar ise kısa süreli panik yaşadı.