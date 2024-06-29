Arnavutköy'de korkutan yangın: Demir kapıyı elleriyle söküp aileyi kurtardılar | Video
Arnavutköy bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar, binada oturan aileyi kurtarmak için demir kapıyı elleriyle kırdı. Panik anları cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yaralı veya can kaybının olmadığı yangın nedeniyle maddi hasar oluştu. Vatandaşların kapıyı söktüğü ve aileyi kurtardığı anlar anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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