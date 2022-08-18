Video Yaşam Arnavutköy’de küçük çocuğun alet edildiği hırsızlık kamerada | Video
Arnavutköy’de küçük çocuğun alet edildiği hırsızlık kamerada | Video

Arnavutköy’de küçük çocuğun alet edildiği hırsızlık kamerada | Video

18.08.2022 | 10:51

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Arnavutköy’de bir bijuteri dükkanının önünden geçerken küçük kızın işaret etmesi üzerine işyerine giren 1’i çocuk 2 kişi, içeriden bin 500 TL değerinde ürün çaldı. Küçük kız çocuğunun da alet edildiği hırsızlık işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Necip Fazıl Caddesi üzerinde bulunan bir bijuteri dükkanında meydana geldi. Cadde üzerinde yürürken çocuğun işaret ederek hedef gösterdiği işletmeye giren hırsız, küçük kız çocuğunu da hırsızlığa alet etti. Çocukla beraber yaklaşık bin 500 TL değerinde ürün çalan kişi işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

"PARANIN YERİ DOLAR O ÇOCUĞU ALET ETMESİ ÇOK ÜZÜCÜ"
İşletme sahibi Umut Turan, "İçeride müşteri yoğunluğu varken bir teyze geldi yanında çocukla beraber. İçeride yaklaşık 1 dakika duruyorlar ve hırsızlık yapıyorlar yanında da küçük bir kız vardı onun getirdiklerini de poşete atmış ben en çok ona acıdım. Biz burada çok sık karşılaşıyoruz hırsızlıkla ama şu an kaybında değilim. Para her zaman yerine gelir en üzüldüğüm nokta o teyzenin o yaşta kızı hırsızlığa alıştırması oldu" dedi.

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