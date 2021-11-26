Arnavutköy'de kurstan çıkan öğrenciye kamyonet böyle çarptı | Video

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ARNAVUTKÖY'de kurstan dönen 10 yaşındaki öğrenciye, yolun karşısına geçerken kamyonet çarptı. Yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı kameralara yansıdı.
Arnavutköy'de dün saat 16.40 sıralarında kurstan çıktıktan sonra evine gitmeye çalışan 10 yaşındaki Yusuf Abay, iddiaya göre sokaktan ana caddeye koşarak çıktı. Bu sırada yoldan geçen kamyonet çocuğa çarptı. Yusuf Abay'ın yardımına çevredekiler ve kamyonet sürücüsü koştu. Yaralanan çocuk, kendisine çarpan kamyonetin sürücüsü tarafından hastaneye götürüldü. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mahalle sakini Muhsin Aksu, Kızımla çalışıyorduk. Bir anda fren sesi duyduk ve dışarı çıktık. Küçük çocuk karşıya geçmeye çalışırken kamyonet çarpmış. Kendisine çarpan kamyonet sürücüsü zaten kucağına alıp hemen arabaya koydu ve hastaneye götürdü. Durumu iyiymiş dedi. Kaza anı ve sonrasında yaşanan panik anları iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.