Arnavutköy’de lastiği patlayan araç, jantın üstünde kıvılcımlar çıkararak yola devam etti | Video
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Arnavutköy’de lastiği patlayan aracın jantın üstünde, kıvılcımlar çıkararak ilerlediği tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Arnavutköy'de dün akşam saatlerinde meydana geldi. Yolda lastiği patlayan bir araç kilometrelerce yolu jantın üzerinde ilerledi. Aracın tehlikeli yolculuğu görenleri pes dedirtti. O anlar, yolda ilerleyen başka bir araçtaki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntülerde, lastiği patlayan aracın jantın üzerinde kıvılcımlar çıkararak ilerlediği görülüyor.