Video Yaşam Arnavutköy’de lastiği patlayan araç, jantın üstünde kıvılcımlar çıkararak yola devam etti | Video

Arnavutköy’de lastiği patlayan araç, jantın üstünde kıvılcımlar çıkararak yola devam etti | Video

Arnavutköy’de lastiği patlayan araç, jantın üstünde kıvılcımlar çıkararak yola devam etti | Video
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Arnavutköy’de lastiği patlayan aracın jantın üstünde, kıvılcımlar çıkararak ilerlediği tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, Arnavutköy'de dün akşam saatlerinde meydana geldi. Yolda lastiği patlayan bir araç kilometrelerce yolu jantın üzerinde ilerledi. Aracın tehlikeli yolculuğu görenleri pes dedirtti. O anlar, yolda ilerleyen başka bir araçtaki vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntülerde, lastiği patlayan aracın jantın üzerinde kıvılcımlar çıkararak ilerlediği görülüyor.

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