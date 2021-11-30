Arnavutköy'de lodosla birlikte dolu yağışı etkili oldu | Video

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Arnavutköy'de lodos ile birlikte dolu yağışı etkili oldu. Bazı mahallerde yağan dolu cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Arnavutköy de bazı mahallelerde lodos ile birlikte dolu yağışı meydana geldi. Kısa süren yağış vatandaşların cep telefonu kamerası ile kaydedildi.