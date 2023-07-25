Arnavutköy'de mahallelinin balık kokulu su isyanı! | Video
ARNAVUTKÖY İmrahor Mahallesi sakinleri musluktan akan sudan balık kokusu geldiği şikayetinde bulundu. Kaymakamlık inceleme sonrası, "İlçemizde Terkos Göleti'nden içme suyu temin eden mahallelerimiz başta olmak üzere, kırsal mahalleler dahil musluklardan akan suda balık kokusu yoğunluğu olduğu görülmüştür. İSKİ tarafından hatlardan suyun deşarj çalışması başlamıştır" mesajını yayınladı. İSKİ'den yapılan açıklamada ise deşarj işleminin tamamlandığı ifade edildi.
"KARABURUN'DAKİ SUYU BURAYA AKITMIŞLAR"
Yaklaşık 40 yıldır İmrahor Mahallesi'nde yaşayan Abdulvahap Yıldıran, "Ne ilgilenen, bakan, gelen, giden ne de kapımızı çalan var. Burada yalan dolan yok. Ayıp, misafirim gelse rezil oluyorum. Kim gelip buraya bakacak? Karaburun'daki suyu buraya akıtmışlar, vatandaşın haberi yok zehirleniyorlar. Su kokuyor, pis akıyor" dedi. Osman Bayrak ise, "Çeşmelerimizden akan sular sağlıklı değil. Hepimiz arıtıcı kullanmak zorunda kalıyoruz. Sudan balık kokusu geliyor. Günler öncesi zaten şebekeye deniz suyu bağlandığını duymuştuk" ifadelerini kullandı.
İmrahor Mahallesi'nde esnaf olan Sadık Gürkan de, "Balık kokusu, çamur kokusu, lağım kokusu gibi geliyor. Daha önce de oldu. Ana caddelerde su patlayınca ardından böyle su pis akıyor" diye konuştu.
İSKİ tarafından yapılan açıklamada ise hafta sonu hatlardaki suyun deşarj işleminin tamamlandığı belirtildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:55
01:36
E-5'te makas attığı iddia edilen sürücü zincirleme kazaya neden oldu | Video 25.07.2023 | 12:15
05:49
Arnavutköy'de mahallelinin balık kokulu su isyanı! | Video 25.07.2023 | 12:11
06:57
06:32
00:41
Adana'daki 5.5 büyüklüğündeki deprem böyle hissedildi! | Video 25.07.2023 | 11:51
01:01
03:25
Sini ve leğende bonzai, çantada uyuşturucu hap çıktı | Video 25.07.2023 | 10:56
05:32
00:54
Kalpazanlık Çetesi’ne operasyon | Video 25.07.2023 | 10:55
00:25
İstanbul’da yasa dışı silah ticareti operasyonu | Video 25.07.2023 | 10:50
00:27
02:52
Nusaybin'de 51 dereceye dayanamayan balkon camı çatladı | Video 25.07.2023 | 10:32
01:01
02:38
İstanbul’da film gibi olay kamerada: Kapkaççılar çıkmaz sokağa girdi | Video 25.07.2023 | 10:09
01:16
00:33
Adana merkezli deprem Kahramanmaraş'ta da hissedildi | Video 25.07.2023 | 09:37
08:30
Turizm merkezi Kemer'deki orman yangınına havadan müdahale başladı | Video 25.07.2023 | 08:41
00:56
01:12
Çay bahçesinde oynayan çocuğa yorgun mermi isabet etti | Video 25.07.2023 | 08:41