Arnavutköy’de matkap hırsızları kamerada | Video 08.03.2024 | 10:24 Arnavutköy’de inşaatlara gece saatlerinde girerek inşaat malzemeleri çalan 2 şüpheli polisin güvenlik kamerası görüntülerini incelemesinin ardından yakalandı. İnşaatlara giriş ve çıkışları güvenlik kamerası tarafından görüntülenen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Arnavutköy'de farklı mahallelerde bir çok inşaata girerek inşaat malzemeleri çalan hırsızlar polisin güvenlik kamerasından iz sürmesi sonucunda yakalandı. İnşaatlardan yaklaşık 100 bin TL değerinde ürün çalan M.K. ve İ.T. isimli 2 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli makamlarca tutuklanan 2 hırsız cezaevine gönderildi. Şüphelilerin hırsızlık anları ve inşaatlara giriş çıkış anları güvenlik kamerası tarafından böyle görüntülendi.