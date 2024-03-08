Video Yaşam Arnavutköy’de matkap hırsızları kamerada | Video
Arnavutköy’de matkap hırsızları kamerada | Video

Arnavutköy’de matkap hırsızları kamerada | Video

08.03.2024 | 10:24

Arnavutköy’de inşaatlara gece saatlerinde girerek inşaat malzemeleri çalan 2 şüpheli polisin güvenlik kamerası görüntülerini incelemesinin ardından yakalandı. İnşaatlara giriş ve çıkışları güvenlik kamerası tarafından görüntülenen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Arnavutköy'de farklı mahallelerde bir çok inşaata girerek inşaat malzemeleri çalan hırsızlar polisin güvenlik kamerasından iz sürmesi sonucunda yakalandı. İnşaatlardan yaklaşık 100 bin TL değerinde ürün çalan M.K. ve İ.T. isimli 2 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli makamlarca tutuklanan 2 hırsız cezaevine gönderildi. Şüphelilerin hırsızlık anları ve inşaatlara giriş çıkış anları güvenlik kamerası tarafından böyle görüntülendi.
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