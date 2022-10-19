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OTOMATİK OYNAT
00:53
Bayrampaşa'da hırsızlık şüphesiyle darbedildi | Video 19.10.2022 | 09:50
01:55
Emekleyerek cep telefonunu çaldı | Video 19.10.2022 | 09:50
00:45
İstanbul'da PKK operasyonu! 14 şüpheli yakalandı | Video 19.10.2022 | 09:50
01:19
Kalaşnikoflu uyuşturucu şebekesine darbe | Video 19.10.2022 | 09:40
01:09
Kocaeli'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı | Video 19.10.2022 | 08:58
02:20
Ümraniye'de TEM'de kamyonet, ticari araca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 19.10.2022 | 08:58
01:03
02:06
İzmir'de bir aracı ve iş yerini kundaklayan şüpheli yakalandı | Video 19.10.2022 | 08:56
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Uludağ sonbahar manzarasıyla mest etti | Video 19.10.2022 | 09:07
01:39
Uçurumdan düşerek yaralanan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı | Video 19.10.2022 | 08:58
03:15
Arnavutköy’de meydana gelen feci kazada ölü sayısı 2’ye çıktı | Video 19.10.2022 | 08:52
02:03
Eşyalarını yakarak balkondan aşağı attı, sonra da kendi evini yaktı | Video 19.10.2022 | 08:56
04:19
Fatih’te doğum günü kutlaması kana bulandı: 5 yaralı | Video 19.10.2022 | 08:52
00:27
Düğünde "halay" kavgası: 1 ölü, 2 yaralı | Video 19.10.2022 | 08:52
02:19
03:15
Arnavutköy’de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı | Video 19.10.2022 | 01:07
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Köpekler tarafından kovalanan hırsız çatıdan atladı | Video 19.10.2022 | 01:03
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Kargo paketinde asit patlaması: 2 yaralı | Video 18.10.2022 | 19:57
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Kedilere yem vermek için çıktığı sokakta beton mikseri altında kaldı | Video 18.10.2022 | 18:42
Arnavutköy’de iki otomobilin karıştığı feci kazada ölü sayısı 2’ye çıktı. Kazadan yaralı kurtulan 7 kişinin ise tedavileri sürüyor.