Video Yaşam Arnavutköy'de minibüste şoke eden görüntü | Video

Arnavutköy'de minibüste şoke eden görüntü | Video

Arnavutköy'de minibüste şoke eden görüntü | Video
18.10.2020 | 17:39

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Arnavutköy'de tıklım tıklım minibüs yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Arnavutköy'de bir minibüste cep telefonu kamerası ile çekilen görüntüler şok etti. Arnavutköy - Bolluca minibüsünde bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedilen görüntüde üst üste seyehat eden vatandaşlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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