Arnavutköy'de minibüste şoke eden görüntü | Video
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Arnavutköy'de tıklım tıklım minibüs yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
Arnavutköy'de bir minibüste cep telefonu kamerası ile çekilen görüntüler şok etti. Arnavutköy - Bolluca minibüsünde bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedilen görüntüde üst üste seyehat eden vatandaşlar cep telefonu kamerasına yansıdı.