Arnavutköy’de olaylı gece, kimseye aldırış etmeden silahı ateşledi: 3 yaralı | Video
İstanbul’un Arnavutköy İlçesi’nde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir şahıs kahvehaneye ve etrafa silahla rast gele ateş etti. Olayda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
YAŞANAN ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA
Olay anı cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde eline silah alan bir kişinin cadde de bulunan vatandaşlara aldırış etmeden silahını ateşlediği ve vatandaşların kahvehane içine kaçtığı görüldü. Görüntülerde şahısın silahını ateşleme anları da yer aldı.
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