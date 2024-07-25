Video Yaşam Arnavutköy’de oto tamirhanedeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı | Video
Arnavutköy’de oto tamirhanedeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı | Video

Arnavutköy’de oto tamirhanedeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı | Video

25.07.2024 | 14:27

İstanbul'un Arnavutköy'de tamir edilen araç tekrar bozulunca duruma sinirlenen 3 kişi tamirhaneye silahlı saldırı düzenledi. İşyeri sahibinin karşılık vermesiyle 2 kişi vuruldu.

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Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Arnavutköy ilçesi Hadımköy Mahallesi'nde bulunan bir oto tamirhane dükkanında gerçekleşti. İddiaya göre, işyeri önüne 34 EMB 138 plakalı otomobil ile gelen yüzleri maskeli 3 kişiden 1'i araçtan inerek işyerine doğru silahla ateş açarak ilerledi. Silah seslerini duyan işyeri sahipleri de şahıslara karşılık verdi. Taraflar arasında çatışma yaşandı. Çatışmada saldırı amaçlı gelen 3 kişiden 1'i araca binemeden aldığı kurşun isabetleriyle yere yığıldı. Tamirhaneden de bir kişi vuruldu. Diğer 2 kişi geldikleri araçla olay yerinden hızla uzaklaştı. Olaya karışan araç, olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta terk edilmiş şekilde bulunarak çekici yardımıyla otoparka çekildi. 2 saldırgan kaçmaya yaya olarak devam etti. Polis her yerde 2 saldırganı aramaya devam ediyor. Vurulan saldırganın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve vücuduna 4 kurşun isabet ettiği öğrenildi. Hastanede tedavi gören şahsın üzerinden sahta kimlik çıktı.

TAMİR EDİLEN ARAÇ TEKRAR BOZULUNCA PARA VERMEDEN YAPACAKSINIZ DEMİŞLER
Yaşanan çatışmayla alakalı çalışmalarını kapsamlı şekilde yürüten polis ekipleri iddiaya göre şahısların daha önceden yaşanan bir araç tamiri sonrasında husumet olduğu ve saldırının bu nedenle olduğu değerlendirdi. Geçtiğimiz günlerde oto tamirhanesine gelerek araç bırakan F.K. isimli şahsın aracı tamirden bir gün sonra tekrar bozulunca işyerine giden F.K.'nın ağabeyi E.K. iddiaya göre tamircileri "ya bu aracı yapacaksınız yada yenisini alacaksınız" diyerek tehdit etti. Yaşanılan olayın asıl sebebi polisin çalışmasını tamamlamasının ardından ortaya çıkacak.

YARALI VE OLAYDAN HEMEN SONRA YAŞANILANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA
Olay sonrasında yere yığılan yaralıya vatandaşların müdahale anları ve yaşanan olay sonrasındaki panik anları vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde yere yığılan şahsa vatandaşların müdahale ettiği ve çevrede panik havası olduğu görüldü.

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