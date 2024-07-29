Arnavutköy'de oyun oynayan iki çocuk otomobili yaktı | Video 29.07.2024 | 12:26 Arnavutköy'de oyun oynayan 2 çocuk kapıları kilitlenmeyen bir otomobilin içerisine çevreden topladıkları çöpleri doldurup ateşe verdi. Araç kullanılamaz hale gelirken, o anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, İstanbul Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde geçtiğimiz gün, akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6 ve 7 yaşındaki iki çocuk, bozuk olduğu için kapısı kilitlenmeyen otomobilin içine topladıkları çöpleri doldurup ateş verdi. İki çocuk ardından oradan uzaklaştı. Otomobil hurda yığınına dönerken, o anlar kameraya yansıdı.