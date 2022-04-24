Video Yaşam Arnavutköy'de park halindeki otomobil alev topuna döndü | Video
Arnavutköy'de park halindeki otomobil alev topuna döndü | Video

Arnavutköy'de park halindeki otomobil alev topuna döndü | Video

24.04.2022 | 14:54

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Arnavutköy’de park halindeki otomobil alev topuna döndü | Video 04:19
Arnavutköy'de park halindeki otomobil alev topuna döndü | Video 24.04.2022 | 14:54
Babasını mermerle öldürüp, yoldan geçenlere Babama bir şey mi oldu’ diyen genç, tutuklandı | Video 04:12
Babasını mermerle öldürüp, yoldan geçenlere "Babama bir şey mi oldu’ diyen genç, tutuklandı | Video 24.04.2022 | 14:54
Yaya geçidinden geçerken otobüsün çarptığı genç, hayatını kaybetti | Video 01:51
Yaya geçidinden geçerken otobüsün çarptığı genç, hayatını kaybetti | Video 24.04.2022 | 14:54
Çanakkale’de 107 yıl sonra bulunan 17 Fransız askerin kemikleri defnedildi | Video 02:16
Çanakkale'de 107 yıl sonra bulunan 17 Fransız askerin kemikleri defnedildi | Video 24.04.2022 | 14:52
Muğla sahillerinde yoğunluk | Video 00:28
Muğla sahillerinde yoğunluk | Video 24.04.2022 | 14:45
Şanlıurfa’da bir araç daha kanala uçtu: 1 ölü | Video 00:29
Şanlıurfa'da bir araç daha kanala uçtu: 1 ölü | Video 24.04.2022 | 14:35
İş adamının villasına gece yarısı kurşunu | Video 03:09
İş adamının villasına gece yarısı kurşunu | Video 24.04.2022 | 14:33
Şehrin göbeğinde çatışmışlardı, yargılanmalarına devam edildi | Video 01:53
Şehrin göbeğinde çatışmışlardı, yargılanmalarına devam edildi | Video 24.04.2022 | 13:36
Yürekleri ağıza getiren koşturmaca! Çocuklar kaçtı, köpekler kovaladı | Video 00:55
Yürekleri ağıza getiren koşturmaca! Çocuklar kaçtı, köpekler kovaladı | Video 24.04.2022 | 13:36
Pes dedirten hırsızlık! Sokaktaki yangın vanasını böyle çaldı | Video 01:21
Pes dedirten hırsızlık! Sokaktaki yangın vanasını böyle çaldı | Video 24.04.2022 | 13:14
Edirne’de alkolü karavan sürücüsü polise zor anlar yaşattı 04:48
Edirne’de alkolü karavan sürücüsü polise zor anlar yaşattı 24.04.2022 | 12:29
Metroda maske tartışması! Maskesiz gençleri uyaran kadın hakarete uğradı | Video 01:20
Metroda maske tartışması! Maskesiz gençleri uyaran kadın hakarete uğradı | Video 24.04.2022 | 12:29
Esenyurt’ta gençlerin kavgasında silahlar konuştu; o anlar kameraya yansıdı | Video 01:05
Esenyurt’ta gençlerin kavgasında silahlar konuştu; o anlar kameraya yansıdı | Video 24.04.2022 | 12:29
Esenler’de silah ticaretine bir darbe daha | Video 00:11
Esenler'de silah ticaretine bir darbe daha | Video 24.04.2022 | 11:18
Duvar delip kasa soydular | Video 02:23
Duvar delip kasa soydular | Video 24.04.2022 | 11:01
Turizmci iş adamına boş senet vurgunu: 4 milyon lira | Video 00:25
Turizmci iş adamına boş senet vurgunu: 4 milyon lira | Video 24.04.2022 | 11:00
Tonluk kaçak tütün 2 aylık operasyonla yakalandı | Video 01:45
Tonluk kaçak tütün 2 aylık operasyonla yakalandı | Video 24.04.2022 | 10:49
Sosyal medyadan böbrek ticareti: 70 bin dolar | Video 00:18
Sosyal medyadan böbrek ticareti: 70 bin dolar | Video 24.04.2022 | 10:39
Su zammı sonrası vatandaşlar çeşmeye koştu | Video 03:06
Su zammı sonrası vatandaşlar çeşmeye koştu | Video 24.04.2022 | 10:21
Taksim’de taciz iddiasına dayak kamerada | Video 00:20
Taksim’de taciz iddiasına dayak kamerada | Video 24.04.2022 | 10:21

Arnavutköy'de sahil kenarında park halinde bulunan otomobil bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. O anlar cep telefonuna yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Arnavutköy Karaburun Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede alev topuna otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Otomobil yangının ardından kullanılamaz hale geldi. Yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA