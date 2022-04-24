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OTOMATİK OYNAT
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Arnavutköy'de park halindeki otomobil alev topuna döndü | Video 24.04.2022 | 14:54
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Yaya geçidinden geçerken otobüsün çarptığı genç, hayatını kaybetti | Video 24.04.2022 | 14:54
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Muğla sahillerinde yoğunluk | Video 24.04.2022 | 14:45
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Şanlıurfa'da bir araç daha kanala uçtu: 1 ölü | Video 24.04.2022 | 14:35
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İş adamının villasına gece yarısı kurşunu | Video 24.04.2022 | 14:33
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Şehrin göbeğinde çatışmışlardı, yargılanmalarına devam edildi | Video 24.04.2022 | 13:36
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Pes dedirten hırsızlık! Sokaktaki yangın vanasını böyle çaldı | Video 24.04.2022 | 13:14
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Edirne’de alkolü karavan sürücüsü polise zor anlar yaşattı 24.04.2022 | 12:29
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Esenler'de silah ticaretine bir darbe daha | Video 24.04.2022 | 11:18
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Duvar delip kasa soydular | Video 24.04.2022 | 11:01
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Turizmci iş adamına boş senet vurgunu: 4 milyon lira | Video 24.04.2022 | 11:00
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Tonluk kaçak tütün 2 aylık operasyonla yakalandı | Video 24.04.2022 | 10:49
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Sosyal medyadan böbrek ticareti: 70 bin dolar | Video 24.04.2022 | 10:39
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Su zammı sonrası vatandaşlar çeşmeye koştu | Video 24.04.2022 | 10:21
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Taksim’de taciz iddiasına dayak kamerada | Video 24.04.2022 | 10:21
Arnavutköy'de sahil kenarında park halinde bulunan otomobil bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. O anlar cep telefonuna yansıdı.