Arnavutköy'de park kavgası! Gündüz başladılar, akşama kadar kavga ettiler | Video

Arnavutköy’de iki komşu arasında park yüzünden çıkan kavgaya mahallelide dahil olunca ortalık savaş alanına döndü. Gündüz başlayıp akşamın ilerleyen saatlerine kadar süren kavgada bıçak ve sopalar havada uçuşurken, yaşanan kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Arnavutköy Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, servis minibüsü şoförü ile komşusu arasında park yüzünden tartışma yaşandı. Uzun süre birbiriyle tartışan iki komşu bir süre sonra birbirine küfür ve hakaret etmeye başlayınca tartışma yerini kavgaya bıraktı. Mahallede birbirine bıçak ve sopa ile saldıran onlarca kişi mahalleyi adeta savaş alanına çevirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polislerin müdahalesi ile durdurulan kavga gece saatlerine kadar tarafların akrabalarının zaman zaman olay yerine gelmesi ile aralıklar ile devam etti. Kavga da çok kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar cep telefonu kameraları ile böyle görüntülendi.