Arnavutköy'de park kavgası! Gündüz başladılar, akşama kadar kavga ettiler | Video
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Arnavutköy’de iki komşu arasında park yüzünden çıkan kavgaya mahallelide dahil olunca ortalık savaş alanına döndü. Gündüz başlayıp akşamın ilerleyen saatlerine kadar süren kavgada bıçak ve sopalar havada uçuşurken, yaşanan kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.