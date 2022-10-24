Arnavutköy'de park yeri tartışması silahlı saldırıya dönüştü: 2 yaralı | Video

ARNAVUTKÖY'de aracını bir iş yerinin önüne park etmek isteyen sürücü ile esnaf arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü iş yeri sahipleri Fırat Öztürk ve Kurtuluş Tüysüz'e ateş etti. Bacaklarından yaralanan iş yeri sahipleri hastanede tedavi altına alınırken, hayati tehlikeleri olmadığı öğrenildi.

Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi Hüma Caddesi'nde saat 13.30 sıralarında, Fırat Öztürk ve Kurtuluş Tüysüz cadde üzerinde bulunan iş yerlerinin önüne park etmek isteyen bir otomobil sürücüsüyle tartıştı. Tartışma sırasında otomobil sürücüsü silahıyla Öztürk ve Tüysüz'e ateş açıp, hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Bacaklarından yaralanan iş yeri sahipleri, hastanede tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.Öte yandan silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobiliyle cadde üzerinde ilerleyen şüphelinin, Fırat Öztürk ve Kurtuluş Tüysüz ile tartıştıktan sonra silahıyla ateş açtığı görülüyor.Görüntü dökümü: