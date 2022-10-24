Arnavutköy'de park yeri tartışması silahlı saldırıya dönüştü: 2 yaralı | Video

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ARNAVUTKÖY'de aracını bir iş yerinin önüne park etmek isteyen sürücü ile esnaf arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü iş yeri sahipleri Fırat Öztürk ve Kurtuluş Tüysüz'e ateş etti. Bacaklarından yaralanan iş yeri sahipleri hastanede tedavi altına alınırken, hayati tehlikeleri olmadığı öğrenildi.
Öte yandan silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobiliyle cadde üzerinde ilerleyen şüphelinin, Fırat Öztürk ve Kurtuluş Tüysüz ile tartıştıktan sonra silahıyla ateş açtığı görülüyor.
Görüntü dökümü: