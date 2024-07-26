Arnavutköy'de pes dedirten hırsızlık! Biri poşete koyarak arkasında sakladı, diğeri çalarak kaçtı | Video
İstanbul Arnavutköy’de yeni evli çift gibi emlakçı giren iki kişi kiralık daire sordu. Sandalyede oturan adam bir süre sonra poşete koyduğu sakada kutusunu arkasına saklarken, bu sırada harekete geçen suç ortağı kadın ise adamın elindeki paketi alarak oradan uzaklaştı. Pes dedirten hırsızlık kameraya yansıdı.
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