Video Yaşam Arnavutköy’de pes dedirten varil taşımacılığı tehlike saçtı | Video

Arnavutköy’de pes dedirten varil taşımacılığı tehlike saçtı | Video

Arnavutköy’de pes dedirten varil taşımacılığı tehlike saçtı | Video
21.04.2021 | 11:04

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şanlıurfa’da dev operasyon: 43 gözaltı | Video 02:27
Şanlıurfa’da dev operasyon: 43 gözaltı | Video 21.04.2021 | 11:10
Beyaza bürünen Nemrut Krater Gölü'nün görüntüleri mest etti | Video 02:32
Beyaza bürünen Nemrut Krater Gölü'nün görüntüleri mest etti | Video 21.04.2021 | 11:04
Sahte 5 bin doları 8 bin liraya satın aldı: Piyasaya sürerken böyle yakalandı | Video 01:44
Sahte 5 bin doları 8 bin liraya satın aldı: Piyasaya sürerken böyle yakalandı | Video 21.04.2021 | 11:04
İstanbul’da polisi bile şoke eden baskın: Metruk binayı pavyona çevirmişler | Video 00:49
İstanbul’da polisi bile şoke eden baskın: Metruk binayı pavyona çevirmişler | Video 21.04.2021 | 11:04
Arnavutköy’de pes dedirten varil taşımacılığı tehlike saçtı | Video 00:23
Arnavutköy’de pes dedirten varil taşımacılığı tehlike saçtı | Video 21.04.2021 | 11:04
Güngören’de kamyonetin yayaya çarptığı feci kaza kamerada | Video 03:57
Güngören’de kamyonetin yayaya çarptığı feci kaza kamerada | Video 21.04.2021 | 10:39
İzmir'de motosikletlilerden otoyolda tehlikeli hareketler! 04:13
İzmir'de motosikletlilerden otoyolda tehlikeli hareketler! 21.04.2021 | 10:53
Kumar baskınında pencereden atladı, ayağını kırdı | Video 02:29
Kumar baskınında pencereden atladı, ayağını kırdı | Video 21.04.2021 | 10:39
İstanbul'da güvenlik kamerasıyla önlem alınan kahvehaneye baskın! 01:56
İstanbul'da güvenlik kamerasıyla önlem alınan kahvehaneye baskın! 21.04.2021 | 10:02
İstanbul Maltepe'deki feci motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı 00:42
İstanbul Maltepe'deki feci motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı 21.04.2021 | 10:02
Gaziantep'te fırtınanın uçurduğu çatı çocukların oynadığı alana düştü | Video 03:42
Gaziantep'te fırtınanın uçurduğu çatı çocukların oynadığı alana düştü | Video 21.04.2021 | 10:12
Müge Anlı canlı yayın izle: 21 Nisan 2021 Çarşamba atv izle! Müge Anlı bebeğin battaniyesindeki esrarengiz ismi araştırıyor... 08:00
Müge Anlı canlı yayın izle: 21 Nisan 2021 Çarşamba atv izle! Müge Anlı bebeğin battaniyesindeki esrarengiz ismi araştırıyor... 21.04.2021 | 10:16
Hastaneye yetişemeyen kadın benzin istasyonunda doğum yaptı 02:06
Hastaneye yetişemeyen kadın benzin istasyonunda doğum yaptı 21.04.2021 | 10:12
Başakşehir’de kuryenin ölümden döndüğü kaza kamerada | Video 02:00
Başakşehir’de kuryenin ölümden döndüğü kaza kamerada | Video 21.04.2021 | 09:42
Esra Erol'da beklenen büyük yüzleşme! Yalçın Bey'in estetik yaptırarak evi terk ettiğini iddia ettiği eşi Meral, canlı yayında... 04:34
Esra Erol'da beklenen büyük yüzleşme! Yalçın Bey'in estetik yaptırarak evi terk ettiğini iddia ettiği eşi Meral, canlı yayında... 21.04.2021 | 09:43
İzmir'de bir süredir haber alınamayan adamın şüpheli ölümü için soruşturma 01:00
İzmir'de bir süredir haber alınamayan adamın şüpheli ölümü için soruşturma 21.04.2021 | 09:21
Bursa'da bozulan aracı iten vatandaşın akılalmaz yöntemi sosyal medyada olay oldu! Kaputa oturup ayaklarıyla itti... 00:19
Bursa'da bozulan aracı iten vatandaşın akılalmaz yöntemi sosyal medyada olay oldu! Kaputa oturup ayaklarıyla itti... 21.04.2021 | 09:21
Bozulan aracı ayaklarıyla iteleyen şahıs, görenleri güldürdü | Video 00:19
Bozulan aracı ayaklarıyla iteleyen şahıs, görenleri güldürdü | Video 21.04.2021 | 08:56
Son dakika! Çift katlı İETT otobüsü kaza yaptı. 1 kişi öldü | Video 00:55
Son dakika! Çift katlı İETT otobüsü kaza yaptı. 1 kişi öldü | Video 21.04.2021 | 09:10
Evinde karantinadaki polis, beylik tabancasıyla vurulmuş halde bulundu | Video 01:55
Evinde karantinadaki polis, beylik tabancasıyla vurulmuş halde bulundu | Video 21.04.2021 | 08:54

Arnavutköy’de aracına sığmayan varili kapağı açık bırakılan bağaca koyan vatandaşın, taşınma yöntemi bu kadar da olmaz dedirtti. Varili tutması için iki çocuk da bagaja oturtturulurken, tehlikeli taşımacılık anbean cep telefonu kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde koca varil araca sığmayınca ilginç bir yönteme başvuruldu. Bagajın kapağı açık bırakıldı. Koca varil güçlükle bagaja sığdırıldı. Yayına da varili tutması için iki çocuk oturtuldu. Bu şekilde yola çıkan vatandaşın vurdumduymazlığı "bu kadarına da pes artık" dedirtti. Varilin tehlikeli bir şekilde taşınması arkadan gelen başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA