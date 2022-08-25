Video Yaşam Arnavutköy'de sağanak yağış nedeniyle sokak göle döndü | Video
Arnavutköy'de sağanak yağış nedeniyle sokak göle döndü | Video

Arnavutköy'de sağanak yağış nedeniyle sokak göle döndü | Video

25.08.2022 | 09:24

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Arnavutköy'de sağanak yağış nedeniyle bir sokak sular altında kaldı. Göle dönen sokakta bir araçta suda mahsur kaldı.

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İstanbul'da gece boyu etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Arnavutköy Boğazköy Bülent Sokak, yağmur suları nedeniyle adeta göle döndü. Sokak komple trafiğe kapatılırken, bir araç yarıya kadar sulara gömüldü. Olay yerine gelen ekipler, suların tahliyesi için çalışma başlattı.

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