Arnavutköy'de şampiyonluk kutlamalarında polisin üzerine aracını böyle sürdü | Video
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Arnavutköy'de bir kişi, şampiyonluk kutlamalarına katılanları uyaran polisin üzerine aracını sürdü. Polisin son anda ezilmekten kurtulduğu o anlar kameraya yansıdı.
Beşiktaş'ın Süper Lig şampiyonu olmasıyla birlikte İstanbul'un birçok ilçesinde taraftarlar evlerinden çıkarak kutlamalar yaptı. Kutlamaların yapıldığı yerlerden biri de Arnavutköy'dü. Polis, şampiyonluk kutlamalarına katılanları uyadı. Bu sırada bir kişi, polisin üzerine aracını sürdü. Son anda ezilmekten kurtulan polis, havaya tek el ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.