Video Yaşam Arnavutköy'de sokak ortasında çatışma anları kamerada | Video
Arnavutköy'de sokak ortasında çatışma anları kamerada | Video

Arnavutköy'de sokak ortasında çatışma anları kamerada | Video

12.12.2024 | 12:35

Arnavutköy'de sokak ortasında çıkan silahlı çatışma kameralara yansıdı. Birbirlerine kurşun yağdıran iki grup, arabayla kaçarken çevredeki araçlara da zarar verdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre olay Boğazköy Yunus Emre Mahallesi'nde yaşandı. Gece 02.00 sıralarında 30 Ağustos Caddesi'ne arabayla gelen iki grup, birbirine ateş açmaya başladı. Bir süre sonra şahıslar geldikleri arabayla olay yerinden kaçtı. Çatışma sırasında çevredeki evler ve araçlar da kurşunların hedefi oldu. Zanlıların kaçarken çevredeki araçlara çarparak zarar verdiği görüldü.

Yaşanan çatışma güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde sokakta buluşan iki grup, araç içerisinden birbirlerine ateş ediyor. Kaçan araçlardan biri caddede park halindeki bir çekiciye de çarpıyor.

Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgede araştırma yapan olay yeri inceleme ekipleri 70'ten fazla boş kovan buldu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Çatışmada aracı zarar gören çekici sahibi Orkut Hoş, "Gece arkadaşım aradı. Araca mermi isabet etti dedi. Geldim baktım ortalık savaş alanı. Sadece benim aracım değil birçok dükkan ve ev zarar görmüş. Çok şükür ki kimse yaralanmamış. Konunun neden yaşandığını bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.
Mahalle sakini Necati Beyçimen, "Televizyon seyrediyordum. Dışarıdan sesler gelmeye başladı. Bir baktım mermiler havada uçuşuyor. Adeta bir savaş meydanı gibiydi. Daha sonra emniyet geldi incelemelerde bulundu. 8-9 araba hasar görmüş, birkaç eve kurşun isabet etmiş. Neyin ne olduğunu biz de anlayamadık" şeklinde konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Güngören’de bina çöktü! | Video 00:55
SON DAKİKA: Güngören'de bina çöktü! | Video 12.12.2024 | 13:31
Bartın’daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama gözaltı | Video 00:30
Bartın'daki uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama gözaltı | Video 12.12.2024 | 13:29
Tır kazasında hayatını kaybeden sürücünün yakını Belki yaşıyordur abi diyerek gözyaşlarına boğuldu | Video 05:31
Tır kazasında hayatını kaybeden sürücünün yakını "Belki yaşıyordur abi" diyerek gözyaşlarına boğuldu | Video 12.12.2024 | 12:59
Arızalanan metrobüste panik anları: Dumanlar yükselmeye başladı | Video 03:07
Arızalanan metrobüste panik anları: Dumanlar yükselmeye başladı | Video 12.12.2024 | 12:36
Dalgın sürücünün kaza anı kamerada | Video 00:13
Dalgın sürücünün kaza anı kamerada | Video 12.12.2024 | 12:35
Arnavutköy’de sokak ortasında çatışma anları kamerada | Video 05:29
Arnavutköy'de sokak ortasında çatışma anları kamerada | Video 12.12.2024 | 12:35
Sokak ortasında işlenen cinayetin faili 1’i kadın 4 şüpheli tutuklandı | Video 00:43
Sokak ortasında işlenen cinayetin faili 1'i kadın 4 şüpheli tutuklandı | Video 12.12.2024 | 12:11
Arızalanan Metrobüs’te panik anları: Dumanlar yükselmeye başladı | Video 03:07
Arızalanan Metrobüs’te panik anları: Dumanlar yükselmeye başladı | Video 12.12.2024 | 11:14
Batman’da 95 ton ham petrol çalarak başkasına satan 3 zanlı tutuklandı | Video 01:35
Batman’da 95 ton ham petrol çalarak başkasına satan 3 zanlı tutuklandı | Video 12.12.2024 | 11:11
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama | Video 00:23
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama | Video 12.12.2024 | 10:40
Sahte ilanla 1 milyon 767 bin TL dolandıran şüphelilere operasyon: 15 gözaltı | Video 01:52
Sahte ilanla 1 milyon 767 bin TL dolandıran şüphelilere operasyon: 15 gözaltı | Video 12.12.2024 | 10:04
Haritadan yer beğenin dedi, ekiplere böyle saldırdı | Video 05:03
"Haritadan yer beğenin" dedi, ekiplere böyle saldırdı | Video 12.12.2024 | 09:57
Çöpten çıkardığı çuvalla oynayan çocuk boğulma tehlikesi geçirdi | Video 02:26
Çöpten çıkardığı çuvalla oynayan çocuk boğulma tehlikesi geçirdi | Video 12.12.2024 | 09:40
Ankara’da fuhuş operasyonu: 6 şüpheli yakalandı, 20’den fazla mağdur kadın kurtarıldı | Video 00:48
Ankara'da fuhuş operasyonu: 6 şüpheli yakalandı, 20'den fazla mağdur kadın kurtarıldı | Video 12.12.2024 | 09:30
Çanakkale Boğazı’nda gemi trafiği sis nedeniyle geçici olarak askıya alındı | Video 00:37
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği sis nedeniyle geçici olarak askıya alındı | Video 12.12.2024 | 09:12
İzmir’de duvar kırıp çeyiz çalma olayına ilişkin 1 tutuklama | Video 02:56
İzmir’de duvar kırıp çeyiz çalma olayına ilişkin 1 tutuklama | Video 12.12.2024 | 08:34
Polisten kaçan sürücü, aracını bırakıp 10 metre yükseklikteki köprüden atladı | Video 00:53
Polisten kaçan sürücü, aracını bırakıp 10 metre yükseklikteki köprüden atladı | Video 12.12.2024 | 08:31
İstanbul’da zehir tacirlerine Narkokapan-2 operasyonu | Video 01:05
İstanbul'da zehir tacirlerine "Narkokapan-2" operasyonu | Video 12.12.2024 | 08:30
Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama | Video 00:51
Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama | Video 11.12.2024 | 16:44
Yaramaz yavru kedi, apartman boşluğuna düştü | Video 01:06
Yaramaz yavru kedi, apartman boşluğuna düştü | Video 11.12.2024 | 16:11

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA