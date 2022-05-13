Arnavutköy'de sokak ortasında görülen yılan korku dolu anlar yaşattı | Video

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Arnavutköy'de sokakta görülen yılan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Kaldırımı arasına saklanan yılanı çıkartan itfaiye ekipleri ormanlık alana bıraktı.
Yılanı gören bir vatandaş, "Bize burada yılan var dediler. Giderin içine girdiğini söylediler. Çıkarmak için uğraştık. Hatta evden su falan döktürdük çıkmadı. Daha sonra itfaiye çağırdık. Yaklaşık 1.5-2 metre büyüklüğündeydi. İtfaiye geldi içinde çıkardı. Çıkardıktan sonra doğaya salmak üzere götürdüler. İlk defa görüyoruz daha önce görmemiştik" dedi.