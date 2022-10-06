Video Yaşam Arnavutköy’de taciz iddiası ortalığı karıştırdı | Video
Arnavutköy’de taciz iddiası ortalığı karıştırdı | Video

Arnavutköy’de taciz iddiası ortalığı karıştırdı | Video

06.10.2022 | 17:14

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Arnavutköy’de taciz iddiası ortalığı karıştırdı | Video 05:04
Arnavutköy’de taciz iddiası ortalığı karıştırdı | Video 06.10.2022 | 17:14
SON DAKİKA! Yeni görüntüler ortaya çıktı! Yaşlı kadına haç çıkarttırıp eğlenmişler | Video 00:50
SON DAKİKA! Yeni görüntüler ortaya çıktı! Yaşlı kadına haç çıkarttırıp eğlenmişler | Video 06.10.2022 | 16:47
Müge Anlı’da araştırılan Meryem Çiğdem’in ölümüyle ilgili kan donduran itiraf geldi! : Kulağından kan geldiğinde artık çoktan.. | Video 44:54
Müge Anlı'da araştırılan Meryem Çiğdem'in ölümüyle ilgili kan donduran itiraf geldi! : "Kulağından kan geldiğinde artık çoktan.." | Video 06.10.2022 | 16:50
Aydın Çine’de trafik kazası: 1 ölü | Video 01:15
Aydın Çine'de trafik kazası: 1 ölü | Video 06.10.2022 | 15:53
Öğrenci yurdunda çatıdan düşerek ölen Somalili genç kızın son görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:18
Öğrenci yurdunda çatıdan düşerek ölen Somalili genç kızın son görüntüleri ortaya çıktı | Video 06.10.2022 | 16:04
Ataşehir’de özel hastanedeki skandalda flaş gelişme! Şüphelilerin ilk ifadeleri ortaya çıktı: Eğlence amaçlı çektik | Video 02:48
Ataşehir'de özel hastanedeki skandalda flaş gelişme! Şüphelilerin ilk ifadeleri ortaya çıktı: "Eğlence amaçlı çektik" | Video 06.10.2022 | 15:25
Yolcu karşılamada gözaltına alınan FETÖ firarisi eski başhekim tutuklandı | Video 01:01
Yolcu karşılamada gözaltına alınan FETÖ firarisi eski başhekim tutuklandı | Video 06.10.2022 | 15:18
Jandarmadan 1 milyon 750 bin kaçak makaron operasyonu | Video 01:29
Jandarmadan 1 milyon 750 bin kaçak makaron operasyonu | Video 06.10.2022 | 15:00
Gaziantep’te 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 00:50
Gaziantep’te 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 06.10.2022 | 14:55
Bahçelievler’de ilginç görüntü... Evine elektrik direğine tırmanarak çıkan kadın kamerada | Video 05:36
Bahçelievler'de ilginç görüntü... Evine elektrik direğine tırmanarak çıkan kadın kamerada | Video 06.10.2022 | 14:36
Müstakil evde yapılan aramada 29 düzensiz göçmen yakalandı | Video 01:14
Müstakil evde yapılan aramada 29 düzensiz göçmen yakalandı | Video 06.10.2022 | 14:15
15 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisini Mersin polisi yakaladı | Video 00:21
15 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisini Mersin polisi yakaladı | Video 06.10.2022 | 14:01
Sarıyer’de öğrenci yurdunda dehşet! Üniversiteli genç kız terastan demir korkulukların üzerine düştü | Video 04:44
Sarıyer'de öğrenci yurdunda dehşet! Üniversiteli genç kız terastan demir korkulukların üzerine düştü | Video 06.10.2022 | 12:34
Türkiye özel hastanedeki skandalı konuşuyor! Yaşlı kadına yapılanlar izleyenleri şoke etti | Video 00:28
Türkiye özel hastanedeki skandalı konuşuyor! Yaşlı kadına yapılanlar izleyenleri şoke etti | Video 06.10.2022 | 13:20
Beykoz’da İETT otobüsü alev aldı... Yangına müdahale vatandaşlardan geldi | Video 00:54
Beykoz'da İETT otobüsü alev aldı... Yangına müdahale vatandaşlardan geldi | Video 06.10.2022 | 12:35
1 günlük askerlik ile Mertcan hayaline kavuştu | Video 01:55
1 günlük askerlik ile Mertcan hayaline kavuştu | Video 06.10.2022 | 12:28
Kontrolsüzce şerit değiştiren kamyona taksi çarptı | Video 01:39
Kontrolsüzce şerit değiştiren kamyona taksi çarptı | Video 06.10.2022 | 12:24
FETÖ üyesi eski doktor havalimanında yolcu beklerken yakalandı | Video 02:20
FETÖ üyesi eski doktor havalimanında yolcu beklerken yakalandı | Video 06.10.2022 | 12:24
Başına beyzbol sopası vurulan genç, 17 günlük yaşam savaşını kaybetti! | Video 06:36
Başına beyzbol sopası vurulan genç, 17 günlük yaşam savaşını kaybetti! | Video 06.10.2022 | 11:18
5 aydır aranan suç örgütü lideri rezidansta yakalandı | Video 00:19
5 aydır aranan suç örgütü lideri rezidansta yakalandı | Video 06.10.2022 | 12:12

Arnavutköy’de taciz iddiası ortalığı karıştırdı. Genç kızı bir haftadır taciz etti söylenen kişi vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Şans eseri yoldan geçen jandarma ekipleri kurtarılarak polise teslim etti. Yaşanan o anlar güvenlik ve cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, her gün öğle saatlerinde küçük kardeşini okuldan almaya giden bir genç kız birisi tarafından sözlü tacize maruz kaldı. Yaklaşık bir hafta devam eden sözlü taciz üzerine olayı ailesine aktaran genç kız bugün kardeşini almaya gittiğinde ailesi tarafından takip edildi. Ailenin takibi esnasında yine sözlü tacizde bulunarak uzaklaştı bu esnada aile bir yandan polisi arayarak ihbarda bulunurken bir yanda şahsı yakaladı. Şahıs ailenin kaçmaya çalıştı. Olayı duyan çevredeki vatandaşlar tacizci linç edilmek istendi. Vatandaşlar ile tacizci olduğu iddia edilen kişi arasında yaşanan arbedeye şans eseri caddeden geçen jandarma ekipleri müdahale etti. Jandarma ekipleri tarafından linç edilmekten kurtarılan kişi polis ekiplerine teslim edildi. Şahıs ekipler tarafından Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken polis olayla alakalı çalışma başlattı. Yaşananlar ise cadde üzerindeki işyerlerinin güvenlik kameraları ve vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından anbean böyle görüntülendi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA