Arnavutköy’de tekmeli yumruklu kavga kamerada
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Arnavutköy’de motosikletli bir grubun motorlu taşıtların girişinin yasak olduğu meydana girmesi nedeniyle çıkan kavgada, iki grup birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Dakikalarca süren kavga, polis ve vatandaşların müdahalesiyle son buldu.
Olay dün gece Arnavutköy Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre motosikletli bir grup, motorlu araçların girmesinin yasak olduğu meydana girip hız yapınca tepki çekti. Meydanda oturanlarla motosikletli grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kızışmasıyla iki grup birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Dakikalarca süren kavga çevredeki vatandaş ve polislerin araya girmesiyle son buldu.