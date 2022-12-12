Video Yaşam Arnavutköy’de ters şeritten yola giren İETT otobüsü kazaya neden oldu: 14 yaralı | Video
Arnavutköy’de ters şeritten yola giren İETT otobüsü kazaya neden oldu: 14 yaralı | Video

Arnavutköy’de ters şeritten yola giren İETT otobüsü kazaya neden oldu: 14 yaralı | Video

12.12.2022 | 08:43

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Arnavutköy’de ters şeritten yola giren İETT otobüsüne yolcu minibüsü çarptı. Kazada yaralanan 14 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken Eski Edirne Asfaltı’nda yoğun araç trafiği oluştu.

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Kaza, Boğazköy İstiklal Mahallesi Kümbet Sokak Eski Edirne Asfaltı üzerinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 YB 3625 plakalı İETT otobüsünün şoförü ters şeritten girerek karşı yöne geçmeye çalıştı. Bu esnada seyir halinde olan 34 LCR 864 plakalı yolcu minibüsü duramayarak ters şeritten yola giren İETT otobüsüne çarptı. Kazada 14 kişi yaralanırken araçlar kullanılamaz hale geldi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçlar içeresinde sıkışan olup olmadığını kontrol ederken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Polis ekipleri kaza yerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için olay yeri çevresinde güvenlik önlemi aldı.

KAZADA 14 KİŞİ YARALANDI
Kazada yaralan 14 kişinin ilk müdahalesini olay yerinde yapan sağlık ekipleri, yaraları tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaza yerinde yeni bir kaza yaşanmaması için araç trafiğini Eski Edirne Asfaltı Arnavutköy ve Sultangazi istikametini tek şeride düşürerek kontrollü olarak sağladı.

Kazada kullanılamaz hale gelen araçlar ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kaza yeri belediye ekipleri tarafından temizlendikten sonra trafik tamamen araç trafiğine açıldı.

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