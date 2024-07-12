Video Yaşam Arnavutköy’de trafikte biri drift yaptı diğeri inip video çekti: 93 bin 306 TL ceza kesildi | Video
Arnavutköy’de trafikte biri drift yaptı diğeri inip video çekti: 93 bin 306 TL ceza kesildi | Video

Arnavutköy’de trafikte biri drift yaptı diğeri inip video çekti: 93 bin 306 TL ceza kesildi | Video

12.07.2024 | 09:21

İstanbul Arnavutköy’de 2 trafik magandası trafikte drift atıp o anları görüntüledi. Yaşanan anlar bir başka vatandaş tarafından da cep telefonu kamerası ile kaydedilip polise haber verilince görüntülerden tespit edilen 2 şahsa toplam 93 bin lira ceza kesildi.

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Arnavutköy Boğazköy Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde 2 kişi araçlarıyla akrobasi hareketleri yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü. Şahıslardan birisi aracıyla akan trafikte drift attı diğeri ise yol kenarına çektiği araçtan inerek arkadaşının videosunu çekti. Çıkan ses ve lastik kokusundan rahatsız olan bir vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde şahısların akan trafikte manevralar yaparak geldiği yol kenarında durdukları sonra sırayla drift atarak videolarını çektiği görüldü. Videoları çeken vatandaş polise görüntülü ihbarda bulundu.

Yapılan ihbarlar üzerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ekipleri şahısları tespit ederek yakaladı. Araç sürücüsü F.C. isimli şahsın 2 ay ehliyetine el konuldu ve araç 60 gün trafikten men edildi. Öte yandan 34 FY 818 plakalı araç sürücüsü M.A. isimli şahsın da 2 ay ehliyetine el konuldu. İki araç sürücülerine toplam 93 bin 306 TL ceza yazıldı.

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