Video Yaşam Arnavutköy’de trafikteki bir araca kurşun yağdırdılar: Dehşet anları kamerada | Video

Arnavutköy’de trafikteki bir araca kurşun yağdırdılar: Dehşet anları kamerada | Video

Arnavutköy’de trafikteki bir araca kurşun yağdırdılar: Dehşet anları kamerada | Video
03.09.2021 | 10:28

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Arnavutköy’de bir market işletmecisinin kullandığı araca hareket halindeyken kurşun yağdırdılar, yetmezmiş gibi önündeki otomobile çarparak duran aracın camını patlatıp ateş etmeye devam etti. Kurşunların hedefi olan sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, yaşanan o dehşet anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 17.30 sıralarında Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ayhan K. isimli market işletmecisi ticari aracı ile seyir halindeyken kimliği belirsiz şahısların silahlı saldırıya uğradı. Araca kurşunların isabet etmesi sonucu Ayhan K. önündeki bir otomobile vurarak durdu.

ARAÇ DURUNCA DA KURŞUN YAĞDIRDILAR
Ayhan K. aracıyla önündeki başka otomobile çarparak durduktan sonra, saldırganlar aracın yakınına gelip ateş etmeye devam etti. Aracın camını patlatıp birkaç el ateş eden şüpheliler, daha sonra araçlarına binip olay yerinden kaçtı.

BACAKLARINDAN YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Aracına 11 el ateş edilen sürücü Ayhan K., bacağından yaralı bir şekilde kendisini aracın dışına atarak hayatta kalmaya çalıştı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Ayhan K.'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Saldırı sonrasında çok sayıda polis ekibi olayın yaşandığı noktaya sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri çalışmaların ardından her yerde saldırganları arıyor.

O DEHŞET ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
Arnavutköy'de trafikteki araca kurşun yağdırıldığı o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bazı şahısların aracın camını patlattığı ve araca ateş ettikten sonra kaçtıkları görülüyor. Saldırı sonrasında çok sayıda polis ekibi olayın yaşandığı noktaya sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri çalışmaların ardından her yerde saldırganları arıyor.

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