Video Yaşam Arnavutköy'de yaya geçidinden geçen kadına otomobil böyle çarptı | Video
Arnavutköy'de yaya geçidinden geçen kadına otomobil böyle çarptı | Video

Arnavutköy'de yaya geçidinden geçen kadına otomobil böyle çarptı | Video

22.12.2022 | 09:27

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Arnavutköy'de yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan kadın hastaneye kaldırılırken, kaza anı kameraya yansıdı.

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Kaza, akşam saat 19:00 sıralarında Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmail Kaya yönetimindeki otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Arzu Yılmaz 'ı fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisi ile Yılmaz savrularak yere düştü, otomobil ise yaklaşık 50 metre sonra durabildi. Kaza sonrası Yılmaz yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı kadın hastaneye kaldırılırken polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Öte yandan kaza anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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