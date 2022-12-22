Arnavutköy'de yaya geçidinden geçen kadına otomobil böyle çarptı | Video

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Arnavutköy'de yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan kadın hastaneye kaldırılırken, kaza anı kameraya yansıdı.
Öte yandan kaza anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.