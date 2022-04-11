Video Yaşam Arnavutköy’de yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu | Video
Arnavutköy’de yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu | Video

Arnavutköy’de yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu | Video

11.04.2022 | 11:52

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Arnavutköy’de trafikte birbirine yol verme yüzünden tartışan iki kişi bir süre sonra kavga etmeye başladı. Kavgaya çevredeki vatandaşlar da dahil oldu. Yaklaşık 10 kişinin birbirine girdiği kavga cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Merkez Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir servis minibüsü sürücüsü ile otomobil sürücüsü yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Çevredekilerinde araya girmesi ile kavgaya dönen tartışmada taraflar birbirine saldırdı. Tekme ve yumrukların hava da uçuştuğu kavga cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde yere düşen bir kişinin diğerleri tarafından tekmelendiği ve grupların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı görüldü. Dehşet verici kavga anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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