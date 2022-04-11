Arnavutköy’de yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Adana'da helikopter destekli 'çete' operasyonu: 30 gözaltı | Video 11.04.2022 | 09:23
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Üsküdar’da fırıncılara meydan dayağı kamerada | Video 11.04.2022 | 09:25
Arnavutköy’de trafikte birbirine yol verme yüzünden tartışan iki kişi bir süre sonra kavga etmeye başladı. Kavgaya çevredeki vatandaşlar da dahil oldu. Yaklaşık 10 kişinin birbirine girdiği kavga cep telefonu kamerası ile kaydedildi.