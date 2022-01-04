Arpet Şelalesi kısmen dondu | Video

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Bitlis’te hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle Arpet Şelalesi kısmen dondu.
Bitlis'te bir süredir etkili olan dondurucu hava, şelalelerin ve yolların buz tutmasına neden oldu. Kent merkezinden 20 kilometre uzaklıktaki Arpet Şelalesi de soğuk havadan dolayı kısmen buz tuttu. Yaklaşık 5 metre uzunluğundaki buz sarkıtları drone ile havadan görüntülenirken, ortaya çıkan kartpostallık görüntüler ise izleyenleri adeta mest ediyor.
Buz tutan şelalenin güzel görüntüler oluşturduğunu belirten Gamze Tunç, "Hizan'dan Tatvan'a doğru ilerlerken yolda bu şelaleye rastladık. Bizde daha yakından görebilmek ve fotoğraf çekebilmek için burada mola verdik. Çok güzel görüntüler oluşmuş. Tabi havanın soğuk olmasıyla birlikte şelalenin de kısmen donması kartpostallık görüntüler oluşturuyor" şeklinde konuştu.