Video Yaşam Arsayı alıp hemen satışa çıkardılar! Polis operasyonla yakaladı | Video
Arsayı alıp hemen satışa çıkardılar! Polis operasyonla yakaladı | Video

Arsayı alıp hemen satışa çıkardılar! Polis operasyonla yakaladı | Video

15.03.2024 | 09:53

İstanbul’da bir kişinin arsasını parasını ödemeden devralan ve hemen satışa çıkaran üç kişi operasyonla yakalandı.

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İstanbul Emniyeti; Çatalca'da "Nitelikli Dolandırıcılık" operasyonu düzenledi. F.Ç. isimli kadın, Çatalca İlçesi'nde kendisine ait olan bir arsayı satışa çıkardı ve alıcı olduklarını söyleyerek kendisiyle irtibata geçen kişilerle dokuz milyon lira karşılığında anlaşma sağladı.

110 bin lira kapora alan F.Ç. iddialara göre Tapu Müdürlüğü'nde satış işlemlerinin gerçekleştirilmesine rağmen parasının kalan bölümünü alamadı ve şikayetçi oldu.

Arsayı hemen satışa çıkardıkları belirlenen H.Ö.T. (44), M.A. (35) ve C.B. (23) operasyonla yakalanarak gözaltına alındı ve üzerlerinde 296 bin lira nakit para ele geçirildi.

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