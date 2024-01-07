Video Yaşam Artvin - Ardahan karayolunda heyelan! O anlar kamerada | Video
Artvin - Ardahan karayolunda heyelan! O anlar kamerada | Video

Artvin - Ardahan karayolunda heyelan! O anlar kamerada | Video

07.01.2024 | 08:38

Artvin'de, heyelan nedeniyle yamaçtan kopan toprak ve kaya parçalarının doldurduğu Artvin- Ardahan karayolu ulaşıma kapandı. Heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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