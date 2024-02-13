Artvin-Ardanuç karayolunda heyelan
Artvin-Ardanuç karayolu meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolları ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:02
Artvin-Ardanuç karayolunda heyelan 13.02.2024 | 23:17
01:13:22
Türkiye bu olayı konuşuyor! Esra Erol sözde hoca skandalını ortaya çıkardı! 13.02.2024 | 20:17
01:00
00:22
00:36
01:35
01:26
Edirne'de fincanları tükürerek temizleyen işletmeci kamerada | Video 13.02.2024 | 15:54
04:57
Solotürk ve komandoların gösterisi nefes kesti | Video 13.02.2024 | 15:02
00:56
DEAŞ'a para gönderen şahıslara yönelik operasyon | Video 13.02.2024 | 15:02
00:24
Senfoni konserinde sahneye çıkan kedi gülümsetti | Video 13.02.2024 | 15:02
04:57
Solotürk ve komandoların gösterisi nefes kesti | Video 13.02.2024 | 14:52
00:31
Kırıkkale'de cinayet! 25 yaşındaki genci bıçaklayarak öldürdü | Video 13.02.2024 | 14:43
01:30
Keserli cinayetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.02.2024 | 14:32
01:16
Yolun karşısına geçmek istedi, ağır yaralandı: O anlar kamerada | Video 13.02.2024 | 13:46
01:08
02:09
İstanbul’da 36 otomobilden konsol çaldılar: O anlar kamerada | Video 13.02.2024 | 13:35
01:01
03:56
01:10
Antalya merkezli 4 ilde suç örgütü operasyonu; 14 gözaltı | Video 13.02.2024 | 12:17