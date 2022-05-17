Artvin Merkezli otomobil kaçakçılığı: 9 gözaltı | Video

Artvin merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, yurt dışından getirilen otomobilleri usulsüz yöntemlerle Türkiye’ye soktukları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Artvin Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 9 kişiden 3'ü tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurda kaçak yollardan getirildiği tespit edilen 16 araca ise el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, yurda yasa dışı yöntemlerle araç soktukları iddia edilen kişilerin yakalanması için Artvin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışma neticesinde şahısların Türkiye'de kaza yapıp pert kaydı olan ithal otomobillerin aynı model ve serilerini Gürcistan'dan temin ederek ülkemize getirdikleri, getirilen bu araçların şase ve motor numaralarının kazalı araçlarla değiştirilerek trafiğe çıkmasının sağlandığı ve alım satımının yapıldığı tespit edildi. Artvin merkezli İzmir, Sakarya, İstanbul, Balıkesir, Giresun, Aydın ve Kayseri illerinde yapılan operasyonla içlerinde kaportacı ve motor ustalarının da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

İzmir, Sakarya, İstanbul, Balıkesir, Giresun, Aydın ve Kayseri 'de gözaltına alınan ve Artvin Emniyet Müdürlüğüne getirilen 9 şüpheli Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Yasa dışı 16 araca ise mahkeme kararıyla el konuldu.