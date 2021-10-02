Video Yaşam Artvin Şavşat'ta karşısına çıkan ayıyla boğuşan adam dehşet anlarını anlattı
Artvin Şavşat'ta karşısına çıkan ayıyla boğuşan adam dehşet anlarını anlattı

Artvin Şavşat'ta karşısına çıkan ayıyla boğuşan adam dehşet anlarını anlattı

02.10.2021 | 17:09

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Artvin’de iş çıkışı evininin önünde ayı saldırısına uğrayan 58 yaşındki Ahmet Aral yaşadığı korku dolu anları anlattı. Aral, "Her şey 3 dakikada oldu. Eşimin bağrışmaları sayesinde kurtuldum" dedi.

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Artvin'in Şavşat ilçesi Balıklı köyünde meydana gelen olayda, köy kahvesinde çalışan Ahmet Ural, iş çıkışı evininin önüne geldiği sırada karşısına ayı çıktı. Bir anda ayının saldırısına uğrayan adam, neye uğradığını şaşırdı. Bacağı ve vücudunun farklı yerlerinden yara alan adam, ayı saldırısından eşinin bağırması sayesinde kurtuldu. Sesleri duyarak kapıya çıkan Sevim Aral, eşine ayının saldırdığını görünce bağırmaya başladı. Bunun üzerine korkan ayı koşarak uzaklaştı. Ayı saldırısından yaralı kurtulan Ahmet Aral, Şavşat Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu oldu.


"Her şey 3 dakikada oldu"
Yaşadığı korku dolu anları anlatan Aral " Köyün kahvesine çalışıyorum. İş çıkışı saat 19.00 sıralarında eve giderken, evin arkasından ayı çıktı. Hırlayarak üzerime atladı. İki, üç dakika boğuştuk. Bacağımı yaraladı. Daha sonra eşim kapıya çıktı. Bağırmasıyla ayı kaçtı. Her şey üç dakika içinde oldu. Eşim kapıya çıkmasaydı daha büyük yara alabilirdim" diye konuştu.


Eşi Sevim Aral ise "Sesleri duyunca eşimle ayı kapıda boğuşurken gördüm. Ben de onları görünce bağırmaya başladım. Ayı uzaklaştı, eşimde korkma geçti diyerek cesaret verdim. Daha sonra hastaneye götürdük tedavi oldu çok korktuk" ifadelerini kullandı.

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