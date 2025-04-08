Artvin'de baraj gölü kıyısına inen yaban keçileri görüntülendi | Video 08.04.2025 | 12:07 Artvin'de Deriner Barajı kıyısına inen yaban keçileri cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Şehir merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Deriner Barajı havzası ile çevresindeki dik ve sarp kayalıklara gelen yaban keçileri, bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kentin dağlık kesimlerinde sık sık görülen yaban keçileri, baraj kıyısına inerek su içip kayalıklardaki ağaç yapraklarıyla beslendi. Yaban keçileri daha sonra yüksek kesimlere doğru giderek bölgeden ayrıldı.