Artvin’de heyelan anı kameralara yansıdı | Video
Artvin’de iki farklı bölgede meydana gelen heyelan cep telefonu kamerasına yansıdı. Kente son günlerde sıkça yaşanan heyelanlar dikkat çekti.
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