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Şiddetli fırtınaya dayanamayan caminin çatısı böyle uçtu | Video 22.04.2022 | 10:51
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Denetimine takıldığı jandarma, hayvanlarını buldu | Video 22.04.2022 | 10:17
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Okula girip saz çaldı! Yakalanan hırsız tutuklandı | Video 22.04.2022 | 10:13
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İstanbul’da 34 ton kaçak içki ele geçirildi! | Video 22.04.2022 | 09:52
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Artvin’de iki katlı ev yanarak küle döndü | Video 22.04.2022 | 09:53
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Trafik magandalarına ceza yağdı. 4 magandaya 44 bin 870 lira ceza | Video 22.04.2022 | 09:52
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Operasyonla ele geçirildi! Piyasa değeri 3 milyon lira | Video 22.04.2022 | 09:52
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Esenyurt'ta geri dönüşüm alanında korkutan yangın | Video 22.04.2022 | 08:58
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Beykoz’da İETT otobüsünün kayalıklara daldığı kaza kamerada | Video 22.04.2022 | 08:58
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"Bu bayram yaşlılarınızı ziyaret edin, onlara doya doya sarılın" 22.04.2022 | 08:59
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Tartıştığı anneannesini elleriyle boğdu | Video 22.04.2022 | 08:41
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İstanbul'da liseli kızların kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video 22.04.2022 | 08:28
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Esenyurt'ta geri dönüşüm alanında korkutan yangın | Video 22.04.2022 | 08:29
Artvin’in Yusufeli ilçesinde gece meydana gelen yangında iki katlı ev yanarak kül oldu.
Yangın anı ise çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.