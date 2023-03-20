Video Yaşam Artvin'de kadınların ürettiği keresteler Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine ihraç ediliyor | Video
Artvin'de kadınların ürettiği keresteler Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine ihraç ediliyor | Video

Artvin'de kadınların ürettiği keresteler Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine ihraç ediliyor | Video

20.03.2023 | 09:23

Artvin'de kereste fabrikasında kadın çalışanlar tarafından sarıçam, ladin ve köknar ağaçlarından üretilen keresteler, Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

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Artvin-Borçka karayolu üzerinde faaliyet gösteren kereste fabrikasında 12 kadın işçi çalışıyor. Türkiye'nin en büyük ormanlarının yer aldığı ve orman işçiliğinin yoğun olduğu Artvin'de bulunan kereste fabrikasında çalışan kadınlar, fabrikadaki kesici makineleri mutfakta kullandıkları robotlar gibi kullanarak ekmeğini ağaçtan çıkarıyor.

Daha çok erkeklerin yaptığı işi ustalıkla yapan 12 kadın, hem ev ekonomilerine hem de ülke ekonomisine katkı sunuyor. Mesleğin zor olmasına rağmen bu zorluğun altından kalkan kadınlar, azimleriyle de örnek oluyor. Kadınlar, sarıçam, ladin ve köknar ağaçlarının işlendiği fabrikada ölçüm, kesim, şekillendirme, budak çıkartma, rendeleme, fırınlama ve kurutma gibi işlemlerin yapıldığı bölümlerde çalışıyor.

Kadın işçilerin usta ellerinde hazırlanan keresteler Ortadoğu ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Fabrikada çalışan erkek işçiler ise kadınların kendilerine rakip değil, destek olduğunu belirterek "Onlar her alanda görmek bize guru veriyor. Fabrikadaki bazı ince işçilikler onların elleriyle hünerli hale geliyor" dediler.

Fabrikanın kadın çalışanlarından üç çocuk annesi Nezahat Sağır, işini severek yaptığını ifade ederek, "Ekmeğimi kazanıyorum, aileme bakıyorum, çocuklarımın eğitimine katkı sağlıyorum. Ağaçları hazırlayıp makineye veriyoruz. İlk zamanlar zorlandım ama şimdi alıştık. Patronlarımız bize inandı bize destek oldular, iş verdiler. Bu günlere gelmemizde onun emekleri büyük" derken, yine kadın işçilerden Emine Sönmez ise "Çalışmayı seviyorum. Üretmeyi seviyorum. Çalışan insana bu işler zor gelmez. Hiç bir kadının yapamayacağı iş yoktur. Yeter ki istesinler. Biz ormanda bile çalışmışızdır. Bizler çalışmayı seven insanlarız" diye konuştu.

Fabrika ortaklarından Nevzat Güven de kadın işçilerin çalışmasından memnun olduğunu belirterek "Artvin'in yetişen Ladin, Göknar ve Sarı camlarını bu tesiste işleyerek gerek il dışına gerekse ülke dışına gönderiyoruz. Kesim, şekillendirme, budak çıkartma, rendeleme, fırınlama ve kurutma gibi çeşitli işlemlerde hizmet vermekteyiz. Yaklaşık 35 çalışanımız var. Bunların 12 tanesi kadın işçi. Oldukça yetenekli ve hünerliler" şeklinde konuştu.
Fabrikanın bir diğer ortağı Osman Özer ise bölgedeki ağacın en yüksek katma değerini sağlayarak yurt dışına ve yurt içine sevkiyatını gerçekleştirmek için gayret gösterdiklerini ifade ederek "Kapı sereni üretme noktasından ince motorlu makinelerde kadın çalışanlarımız daha başarılı. Kadınların eli daha yatkın. Bizde bu nedenle bu bölümde kadın işçilerin çalışmasını uygun gördük. Gayet başarılılar işlerinde iyiler" ifadelerini kullandı.

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